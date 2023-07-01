البطريرك الراعي: لبنان يتطلّع لانتخاب رئيس كي تعود الحياة إلى ديمومتها

اقام رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو وعائلته مأدبة غداء تكريمية على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في دار مطرانية الموارنة في القبيات، بحضور النائب جيمي جبور، النائب السابق هادي حبيش، راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف والنائب البطريركي المطران حنا علوان، راعي ابرشية طرابلس للروم الملكيين المطران ادوار ضاهر، وفاعليات سياسية ودينية وامنية وحشد من الهيئات والوجوه الاجتماعية.

استهل اللقاء بكلمة للمطران سويف رحب فيها بالبطريرك الراعي والحضور، واكد ان “عكار نموذج للعيش الواحد”، منوها بزيارة الراعي ولقائه مع الشبيبة “الذي يعطي املا كبيرا للشباب”.

ثم القى النائب الاسقفي العام في عكار الاباتي الياس جرجس كلمة قال فيها: “انه لشرف عظيم وبركة كبيرة ان تشرفونا بهذه الزيارة في ختام يوم شبيبة الابرشية المجتمعين حول غبطتكم اجتماع الابناء حول ابيهم”.

وشكر لرئيس بلدية القبيات وعائلته “هذه المائدة السخية”.

وختم الاباتي جرجس، مشيدا بميزة عكار وعيشها الواحد وقال: “كل لبنان ينتظر انتخاب رئيس للجمهورية، يخرجه من ازمته ومحنته ونقول لغبطتكم نحن نقبل ما تقبلون ونرفض ما ترفضون”.

عبدو

ثم القى السيد ميشال عبدو نجل رئيس البلدية كلمة قال فيها: “شرف لنا ان نكون الى جانبكم يا صاحب الغبطة، وان حضوركم بيننا اليوم في القبيات وعكار هو تأكيد على الابوة وعلى دوركم الديني والروحي والوطني. ان الشبيبة في عكار والقبيات ولبنان بحاجة لهذه اللقاءات، ونحن نشاهد ماذا أصاب الغرب من تفكك اسري وعائلي، نحن في لبنان ما زلنا ننعم بالعائلة والاسرة، ونعزز قيمنا الإنسانية”.

ودعا الراعي الى زيارات متتالية الى القبيات وعكار “هذه المنطقة المؤمنة، قولا وفعلا بالعيش الواحد، والحريصة على القيم الإنسانية المتجسدة بكم”.

وشكر عبدو للمطران سويف والحضور جميعا “في هذا اليوم الرائع في دار المطرانية الدار الجامعة لكل العكاريين”.

الراعي

والقى البطريرك الراعي القيمين على هذا اللقاء في القبيات وعكار، مشددا على دور الشبيبة ودور الاسرة وعلى القيم الإنسانية.

منوها “بعيش اهالي القبيات وعكار المتميز بالاصالة والعيش الواحد”، وقال: “ان لبنان يتطلع بمختلف فئاته الى انتخاب رئيس للجمهورية بأقرب فرصة، لكي تنتظم المؤسسات الدستورية وتستقيم الأوضاع وتعود الحياة الى ديمومتها”.