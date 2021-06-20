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البطريرك الراعي: لحصر الاعتراف بالجيش اللبناني مسؤولاً شرعياً وحيداً عن السيادة

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 11:21 صباحًا
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان والشعب يشهد مسرحية سياسية إعلامية فيما يبحث عن مصيره في الوقت الذي تبحث به الجماعة السياسية عن مصالحها.

وقال الراعي خلال عظة الأحد: “نحن لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من قلة المسؤولية”. وأضاف: “نتطلع الى المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش لأنه المؤسسة التي تضمن السلم الأهلي”.

وطالب البطريرك الراعي بحصر الاعتراف بالجيش اللبناني مسؤولاً شرعياً وحيداً عن السيادة. وشدد على أن جيشنا الذي يحظى بتأييد الشعب ومساندة المجتمع الدولي حاضرٌ في كلّ لحظة للتصدي للإخلال بالأمن وحان الوقت لكي تعترف الدولة بالجيش دون سواه مسؤولا وحيدا لا شريك له عن أمن واستقلال لبنان وسيادته.

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