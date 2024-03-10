البطريرك الراعي يدعو لعدم انزلاق لبنان إلى الحرب

طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دول العالم بالسعي لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف الراعي في عظة الأحد “ندين ونرفض صمت العالم لما نشهده من حرب إسرائيلية على غزه خوفا على مصالحهم المالية، مُضحين بشعب من حقه دولة خاصة به”.

وتمنى الراعي “عدم انزلاق لبنان لهذه الحرب”، داعياً لحماية اهل الجنوب ومؤكداً على ضرورة الذهاب فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وحمّل الراعي المسؤولين السياسيين في لبنان مسؤولية الشلل في الدولة ومؤسساتها، معتبراً أنّ عليهم الخروج من مصالحهم الشخصية والفئوية للنهوض بالبلاد على الصعد كافة.

وثمّن الراعي، مبادرة تكتل الاعتدال كما عوّل على حراك سفراء الخماسية، قائلاً: “ننظر بكثير من الإيجابية الى مبادرة الاعتدال الوطني ولجنة سفراء الخماسية راجين لهم النجاح”.