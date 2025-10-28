البطريرك الراعي يستقبل الوزير يوسف سلامه ومهندس كهرباء زحلة ويبحثون أوضاع لبنان

الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس “لقاء الهوية والسيادة” الوزير السابق يوسف سلامه، الذي أكّد على الدور التاريخي لبكركي في حماية لبنان وتعزيز ثقافة العيش المشترك بين الطوائف، مشيرًا إلى أهمية العودة إلى منطق المفاوضات واستكمال اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949 لضمان حياد لبنان وتمكينه من لعب دور ريادي في المنطقة.

وشدد سلامه على ضرورة حسم الدولة خياراتها سريعًا، معتبراً أن غياب الدولة يتطلب من المؤسسات الوطنية الموثوقة اتخاذ المبادرات لضمان استقرار الوطن وحمايته من الانهيار.

كما استقبل الراعي ظهرًا رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد، الذي أطلع البطريرك على استقرار التيار الكهربائي في مدينة زحلة و16 بلدة مجاورة، بمعدل 24 ساعة يوميًا وبوفر يفوق 30% عن باقي المناطق. وأشاد الراعي بجهود مؤسسة كهرباء زحلة، متمنيًا أن ينعم كل لبنان بنفس الاستقرار الكهربائي، واستبقاه لمائدة بكركي.

وكان من بين زوار الصرح أيضًا رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوض.

