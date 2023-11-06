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البطريرك الراعي يطالب بتحييد لبنان عن الحرب بين حماس والجيش الإسرائيلي

منذ 12 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي (رويترز)

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حث البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مسؤولي الدولة في لبنان (الاثنين 6-11-2023) على تحييد البلاد عن الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، في وقت يخوض فيه حزب الله اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على الحدود.

وتجري اشتباكات وقصف يومي بين حزب الله والقوات الإسرائيلية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، في أسوأ قتال على الحدود منذ الحرب بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

ودعا البطريرك الراعي، الذي طالما انتقد سلاح حزب الله، إلى “التمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي يأمر إسرائيل وحزب الله بالوقف الفوري لكل الهجمات والعمليات العسكرية من الجانبين”.

كما دعا “المسؤولين في الدولة اللبنانية إلى العمل على تحييد لبنان عن ويلات هذه الحرب، هذه الحرب المدمرة، وعلى القيام بدوره السياسي والديبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية، وهو أجدى”.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة في أول كلمة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إن التصعيد على الجبهة اللبنانية سيتوقف على الأحداث في غزة والإجراءات الإسرائيلية تجاه لبنان.

    المصدر :
  • رويترز

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