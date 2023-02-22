الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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البطريرك يازجي يُحذّر من "الزلازل الداخلية": الفراغ ليس من مصلحة أحد

منذ ساعة واحدة
البطريرك يوحنا العاشر يازجي

البطريرك يوحنا العاشر يازجي

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توجّه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في كلمة ألقاها قبل افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجمع الأنطاكي المقدس في البلمند، بالتعزية القلبية إلى أهالي ضحايا الزلزال، قائلًا: “نقف إلى جانب كل محتاج ومتضرر في سوريا وتركيا وأشكر الذين قدموا المساعدة”.

وتابع: “سنجتمع في دير البلمند في الكورة ولا يخفى علينا الزلازل الداخلية”، وقال: نصلي من أجل أن يعم الاستقرار في لبنان وسوريا، ونناشد كل المسؤولين في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية، فهذا الفراغ ليس من مصلحة أحد، وننطلق من هنا لأن الوضع الذي وصل إليه الشعب اللبناني اقتصاديًا ومعيشيًا صعب جدًا، فلبنان بلد النمو والصعود وبلد الحضارة، ولكن لا نسمع في هذه الأيام سوى البلد ينهار، لذا اأقذوا لبنان والشعب اللبناني”.

وختم: “في قلوبنا وصلاتنا الوضع في سوريا والمنطقة وفي أذهاننا كل هذه القضايا، وثقتنا بشعبنا كبيرة لذا نعمل من أجل الخير والسلام في هذه الظروق الصعبة”.

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