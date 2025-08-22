الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين الحكومي

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2025 6:06 مساءً
رئيس البعثة العسكرية الإيطالية( MIBIL) الكولونيل ماتيو فيتولانوا على رأس وفد خلال زيارتهم مستشفى سبلين الحكومي

رئيس البعثة العسكرية الإيطالية( MIBIL) الكولونيل ماتيو فيتولانوا على رأس وفد خلال زيارتهم مستشفى سبلين الحكومي

A A A
طباعة المقال

زار رئيس البعثة العسكرية الإيطالية( MIBIL) الكولونيل ماتيو فيتولانوا على رأس وفد، ومديرية المكتب التعاون العسكري المدني الإيطالي، مستشفى سبلين الحكومي، حيث تم تقديم جهاز تصوير شعاعي متنقل الى المستشفى، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد سراج ومدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين .

وللمناسبة شكر النائب بلال عبد الله بإسم أبناء اقليم الخروب البعثة العسكرية الإيطالية والحكومة الإيطالية والجيش الأيطالي، على” مساعدتهم لبنان ووقوفهم الى جانب شعبه”، لافتا الى “انها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المستشفى مساعدات طبية من هذا الفريق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصناعة جو عيسى الخوري
    وزارة الصناعة تشكل لجنة لمسح المؤسسات الصناعية الموجودة ضمن حوض الليطاني
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل يستقبل وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث السورية
    تقديراً للدعم في إخماد حرائق الساحل.. وفد سوري يزور هيكل ويقدم الشكر للجيش
    قوات من اليونيفيل جنوب لبنان
    في قضية "مقتل الجندي الإيرلندي".. اتهامات إسرائيلية تطال ضابطاً في الجيش اللبناني!

    الأكثر قراءة

    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
    مطار بيروت- ارشيف
    بيان من الأمن العام: توقيف عسكريين لهذا السبب