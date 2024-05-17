البعريني: إذا تمت الهدنة في غزة سيكون هناك رئيس للجمهورية

أشار النائب وليد البعريني الى ان “بيان اللجنة الخماسية يتضمن آلية معينة بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية”، سائلًا إن كان الفريق الذي يرفض الحوار سيقبل بالتشاور.

وعلق البعريني على الكلام عن انتخاب رئيس للجمهورية في نهاية أيار، في حديث إلى”صوت كل لبنان” وقال: “قد يكون لتحريك الملفّ والضغط على المعنيين”، نافيًا وجود أي مؤشر لانتخاب رئيس قريبًا.

وتعليقًا على بيان اللجنة الخماسية، تمنى البعريني أن” يترجم حراك اللجنة على الأرض”، لافتًا إلى” أن اللقاءات والتحركات لا تزال مفتوحة”.

وكشف البعريني أن “من خلال تحركات تكتل الاعتدال الوطني، تبيّن أن إذا تمت الهدنة في غزة سيكون هناك رئيس للجمهورية في لبنان واذا لم يكن هناك هدنة فلا رئيس”.