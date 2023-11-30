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البعريني: "الاعتدال الوطني" يؤيّد التمديد للعماد عون واللواء عثمان معًا

منذ 13 دقيقة
وليد البعريني

وليد البعريني

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شدد النائب وليد البعريني على أن كتلة “الاعتدال الوطني” ملتزمة بانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا أن الخيار لم يُحسم حتى الآن، وأوضح أن “الكتلة ستجتمع مع كتلة “لبنان الجديد” للاتفاق على اسم مرشح، وعندما يحصل طرح جدي ونهائي في الجلسة النيابية، سيكون عندها خيارنا موجودًا”.

وردًا على سؤال، قال في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “نحن يهمّنا الرأي السعودي ولن نخرج من خيار المجتمعين العربي والدولي في الملف الرئاسي، وعند اقتراح اسم مرشح يبنى على الشيء مقتضاه، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة، إذ وضعا عناوين عريضة فقط”.

وبالنسبة إلى ملف قيادة الجيش، أكد أن “الاعتدال الوطني يؤيّد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان معًا، وتمّ تقديم اقتراح في هذا الشأن”.

وفي ما يتعلّق بحديث غربي عن ضرورة تعديل القرار 1701، أسف البعريني إلى أن “المجتمع الدولي يقف مع إسرائيل”، مشدّدًا على أن “المطلوب تطبيق القوانين الدولية على إسرائيل والبدء بمحاسبتها”، وأمل في “عدم حصول حرب”.

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