الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البعريني الى الحكومة: أين أنتم من هذه الممارسات؟

1 - فبراير - 2022
النائب وليد البعريني

النائب وليد البعريني

A A A
طباعة المقال

دعا عضو كتلة “المستقبل” النائب وليد البعريني في بيان، إلى “ضرورة التنبه لسلسلة الممارسات المشينة التي تمتهنها المصارف وتعاميم مصرف لبنان بحق الشعب اللبناني”.

وسأل: “بأي حق ترفع الفوائد على من لديه دين مصرفي وتحدد بدلات المعاملات المصرفية بأرقام عالية، بينما من يملك حسابا مصرفيا يحرم الاستفادة من الفوائد وتحسم منها ضرائب ورسوم كبيرة؟”.

وقال: “يدفع العسكر وموظفو القطاع العام ثمن تعاميم مصرف لبنان، فيتقاضون رواتبهم محولة الى الدولار بسعر منصة صيرفة بسعر أعلى من سعر الصرف في السوق السوداء، وبذلك يفقدون قسما إضافيا من راتبهم”.

وتوجه الى الحكومة بالقول: “أين أنتم من هذه الممارسات؟ فلا من رقيب ولا حسيب. ومن يضمن حقوق المواطن الهش الذي أضاع في هذا البلد أدنى مقومات العيش والكرامة؟”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

صفحة IntelSky
"انتل سكاي" ترد على حمية: نقلنا الخبر من مصادر يونانية
وزير الاقتصاد أمين سلام
سلام: أنا ضد رفع الدولار الجمركي مرة واحدة
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست".. بالفيديو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
علم ميليشيا حزب الله
رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!