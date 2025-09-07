البعريني: بعد قرار حصرية السلاح على الحكومة إيلاء المواضيع الأخرى أهمية واتخاذ قرارات جريئة

أكد عضو تكتّل “​الاعتدال الوطني​” النّائب وليد البعريني الثقة برئيسي الجمهوريّة والحكومة وبقيادة الجيش، لافتًا إلى أن “جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لا يمكن فهم مقرّراتها على أنها تمييع لقرارات ٥ و٧ آب، بل ان الالتفاف على التعابير لم يمس جوهر القرار المتّخذ بحصرية السّلاح، وأعطت فرصة لحزب الله للانضمام الى الاجماع الوطني بدل المواجهة معه”.

وخلال سلسلة لقاءات واجتماعات في مكتبه في عكار، قال البعريني: “ما دام هذا المسار السّيادي الوطني قد وضع على سكة التنفيذ، على الحكومة إيلاء المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعية الأهمية نفسها، واتخاذ قرارات جريئة أيضًا في هذا الاطار، خصوصًا أننا على أبواب انطلاق العام الدراسي، بما يحمل من أعباء على الأهل يصعب تحمّلها، وعلى أعتاب فصل الشتاء وهموم التدفئة وغيرها.”

وختم البعريني: “هذه المواضيع أولوية وطنية وإنسانية أيضًا، ويجب إدراجها على جدول اعمال جلسات مكثّفة لمجلس الوزراء للوصول إلى حلول مرضيّة وعمليّة”.