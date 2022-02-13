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البعريني في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: نجدد التأييد لنهجه

13 - فبراير - 2022
النائب وليد البعريني

النائب وليد البعريني

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رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب وليد البعريني في بيان، أن “ذكرى الرابع عشر من شباط تحل هذا العام، مثقلة بالكثير من الأسى والحزن على الوطن الذي بناه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فلبنان الكرامة والسيادة يشهد تفككا وضياعا، فيما يسقى شعبه الذي كان الأحب إلى قلبه، كؤوس المرارة يوميا واحدا تلو الآخر”.

وتابع: “اليوم، وبعد مرور سبعة عشر عاما على استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نجدد التأييد لنهجه الذي أكمله دولة الرئيس سعد الحريري، نهج الاعتدال والحوار والتلاقي، ولكل من تسول له نفسه محاولة التطاول على هذا النهج أو التفكير في إلغائه جسديا أو حتى سياسيا نقول، إطمئن، فهذا النهج باق ما بقي الوطن، هو عقيدة راسخة في شارعنا، يحمله جمهور واسع لا يمكن اختزاله أو تخطيه أو حتى الهيمنة عليه”.

وختم البعريني: “نتذكر اليوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وآثار الحزن تخيم على أرجاء البلد، لكن ذلك لن يسمح لليأس بالتسلل إلينا، بل سيعزز العزيمة بداخلنا للاستمرار والسعي قدما من أجل لبنان واللبنانيين جميعا.”

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