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البعريني: لا رئيس إلا إذا وصلت غمزة سرية خارجية

منذ 9 دقائق
وليد البعريني

وليد البعريني

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كتب النائب وليد البعريني في “إكس”:

“حراك اللجنة الخماسية يراوح مكانه في حلقة مقفلة لا عناوين فيها سوى البحث عن مواصفات الرئيس، وهي مراوحة تؤكد أنه لا رئيس للبنان في المدى المنظور الذي قد يمتد حتى العام 2026، إلا إذا وصلت غمزة سرية خارجية من شأنها كسر الجمود وفرض رئيس من خارج لائحة المرشّحين الحاليين”.

 

 

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