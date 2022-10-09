البعريني لصوت الناس: لا ترسيم حدود ولا حكومة ولا رئيس في الوقت الحاضر

اعتبر عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني أن لا ترسيم حدود ولا حكومة ولا رئيس جمهورية في الوقت الحاضر طالما ان لا تفاهمات كبيرة لبنانيا.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “ذهابي الى معراب من عدمه ليس اشكالية وانا لم اتعمد عدم الذهاب وانا اتواصل مع الجميع ومن الممكن ان اذهب الى معراب حينما تنضج الامور ويكون هناك نتائج ايجابية”.

وتابع: “نحن بالاتفاق مع بعضنا كتكتل الاعتدال الوطني نحاول ان نوسّع الكتلة الوسطية وكنا متقاربين بالافكار مع الكتائب وحتى اننا اتفقنا مع نواب التغيير واعتقد انه يجب ان يكون هناك خلية نحل ويكون هناك كتلة وسطية قادرة على طرح رئيس غير صدامي ويجمع”.

واشار الى ان النائب ميشال معوض في نادي المرشحين. وقال: “حين نرى ان الوحي اتى من الداخل والخارج سيتم انتخاب رئيس”.

وردا على سؤال، قال: “السفير السعودي وليد البخاري يقول كلاما سياسيا عاما ويقول ان على اللبنانيين ان يختاروا ولم يسمّ يوما احد “.

وكشف: “الثلاثاء سنجتمع مع ميشال معوض ونتابع النقاش وحتى اللحظة لا اسم لدينا كتكتل الاعتدال الوطني ولا زلنا عند “لبنان”.

وهاجم البعريني رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وقال: “هو لا يشعر بمن يبحث عن جواز سفر ولا بمن يموت في البحر ولا بمن ينتظر على ابواب المستشفيات وكلّ يوم تأخير في ولادة الحكومة يدمّر البلد والى متى سنبقى على هذه الحال؟ ان كان يريد ان يحقق مكاسب فهل على ظهر الناس والمجتمع؟ الى متى نسكت؟ “.

وتابع: “باسيل يعرقل ولادة الحكومة.. رئيس الجمهورية يقبل ومن ثمّ يرفض في اليوم التالي فمن يغيّر رأيه؟ “.

واضاف: “الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وعدنا بوزير سنّي لعكار واهنّئه على كفاحه ووقفته الوطنية فهو كان يستطيع ان يجمع اغراضه ويرحل من البلد كله”.