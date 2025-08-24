الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
البعريني: نتمنى أن تنتج الحركة الداخلية توافقاً على تنفيذ قرار حصرية السلاح

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2025 7:24 مساءً
وليد البعريني

وليد البعريني

جدّد عضو تكتّل “الاعتدال الوطنيّ” النّائب وليد البعريني دعم الحكومة بقراراتها لجهة حصريّة السّلاح، مؤكدًا دعم رئيس الحكومة بوجه الحملات التي تحاك ضده. كما استغرب “استسهال البعض لنهج التخوين ومنطق الاستقواء وكلام الفتنة، كأنّهم لم يتعلّموا من الماضي شيئًا ولم يستنتجوا أن الخلاص لا يكون إلا بالدولة” .

البعريني تطرّق خلال جولة له إلى المشهد السياسيّ، متمنيًا أن “تنتج الحركة الداخلية توافقًا على تنفيذ قرار حصريّة السلاح، وأن تثمر الاتصالات الخارجيّة التزاما اسرائيليا بوقف الانتهاكات والانسحاب من النقاط المحتلّة”.

وتناول البعريني الشؤون الانمائية، معلنًا عن خطوات خلال ايام لإعادة تحريك الملفات المرتبطة بعكار، كما أكد أنه على الحكومة إيلاء الانماء اهتمامًا خاصًا كما تولي الملفّات السياديّة والوطنيّة الاهتمام الأكبر.

