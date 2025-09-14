الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
البعريني: نتمنى على القادة العرب المجتمعين في الدوحة الخروج برؤية واضحة لحفظ أمن المنطقة

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2025 7:11 مساءً
النائب وليد البعريني

النائب وليد البعريني

أبدى عضو تكتّل “الاعتدال الوطني” النّائب وليد البعريني قلقه من الاجواء في المنطقة، في ظل توسيع اسرائيل دائرة الاستهداف التي طالت خلال الأسبوع الماضي نحو ٥ بلدان عربية، متمنيًا على القادة العرب المجتمعين في الدوحة “الخروج برؤية واضحة للتعاطي مع هذا الواقع، بما يحفظ أمن المنطقة العربية وشعوبها”.

وخلال سلسلة استقبالات ولقاءات في مكتبه في عكار، أعرب البعريني عن ارتياحه لمسار الأجواء السياسية في الداخل اللبناني، والخطوات الاصلاحية التي انطلقت، مطالبًا الحكومة بالاستفادة من الواقع لحسم الملفات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. واضاف: “نسمع صرخة المتقاعدين، ونتابع هموم الموظفين ونعيش واقع الحرمان واهمال الانماء، وكل ذلك يستوجب تحركًا حكوميًا سريعًا، فعمر الحكومة المتبقي أقل من ٩ أشهر، وعليها الاسراع بالوفاء بما وعدت به في بيانها الوزاري في المجالات التي تعنى بحياة الناس ومعيشتها” .

