البعريني: نحذر من محاولات بعض الأطراف لتطيير الانتخابات النيابية

أعرب عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني، خلال سلسلة لقاءات في مكتبه، عن أمله في أن “تمضي الأمور بشأن الاتفاق لوقف الحرب في غزة لتصل إلى خواتيم تضع حدًا لآلة الحرب الإسرائيلية التي تخطّت كل عقل ومنطق وحسّ إنساني”.

وشدّد البعريني على “ضرورة التعاطي بحكمة في لبنان، لاستعادة هيبة الدولة من جهة، وتفادي تقديم ذريعة لإسرائيل لتحويل لبنان إلى غزة ثانية من جهة أخرى”، متمنّيًا أن “يأتي التقرير الذي سيقدّمه الجيش اللبناني إلى الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء في هذا الإطار”.

وفي الشأن الداخلي، حذّر البعريني من “نية البعض تطيير الاستحقاق الانتخابي برمّته”، مستغربًا “إصرار رئيس المجلس على اختصار مجلس النواب بشخصه وتجاوز رأي الغالبية الواضحة المطالِبة بحقّ المغتربين بالاقتراع ضمن دوائرهم في لبنان”.