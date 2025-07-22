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البعريني: نشر قوات أميركية وبريطانية وفرنسية في الجنوب قد يؤمّن الاستقرار

منذ ساعة واحدة
وليد البعريني

وليد البعريني

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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة “أكس”: “إحياء مقترح نشر قوات أميركية وبريطانية وفرنسية في النقاط المحتلة قد يكون الحل، وربما يتوسّع هذا المقترح ليشمل منطقة الجنوب تحت غطاء دولي وبذلك نؤمّن مظلة استقرار دائمة ونمنع الاعتداءات والحروب في المستقبل وقد تكون هذه القوات بديل اليونيفيل في حال فشل التمديد لها”.

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