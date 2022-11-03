البعريني يتهم التيار والقوات بإيصال البلاد إلى ما هي عليه

اعتبر عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب “وليد البعريني” أن جلسة اليوم هي من أجل تلاوة رسالة عون وفتح باب النقاش حولها، كي تأخذ الأمور مجراها الطبيعي ضمن الدستور.

البعريني أشار عبر “الانباء” الالكترونية الى أن الدافع لإلغاء الرئيس بري الدعوة للحوار مرده الى رفض التكتلين المسيحيين التيار والقوات المشاركة في الحوار، واتهمهما بإيصال البلد الى ما هي عليه، فهما برأيه وجهان لعملة واحدة وكل يعارض على طريقته، مسجّلا عليهما عدم تسمية رئيس الحكومة السني لدرجة عدم تأييدهما أي من الطائفة السنية، واصفاً اللقاءات التي يجريها تكتل الاعتدال الوطني مع القوى السياسية الأخرى بالجيدة والتي تصب في خانة التوصل لانتخاب رئيس الجمهورية والخروج من الأزمة كما قال، مثنياً على اللقاء النيابي الذي عقد في بيت الكتائب والبيان الذي صدر في أعقابه.

ورداً على اتهام “التيار” بتعطيل الحوار، نفى عضو تكتل لبنان القوي النائب “شربل مارون” في اتصال مع “الانباء” الالكترونية علمه بأن يكون التكتل قد رفض المشاركة في الحوار الذي دعا اليه بري، مستغرباً التشويش على موقف التكتل والقول بأنه ضد الحوار وخصوصاً اذا كان يصبّ في مصلحة البلد.

ومع الغاء طاولة الحوار، باتت البلاد معلقة حكماً على تسوية ما خارجية تأتي بالحل، وبالتالي هل ستطول مرحلة الشغور؟