البعريني يشرح لميقاتي معاناة الموظفين بسبب انقطاع رواتبهم

زار عضو “تكتل الإعتدال الوطني” النائب وليد البعريني يرافقه وفد من مستخدمي وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وشرح البعريني والوفد “معاناة الموظفين بسبب انقطاع رواتبهم المستمر والآلية التي يجب العمل عليها بهدف توفير الرواتب في الاوقات المحددة”.

وكان النقاش حول إنقطاع الرواتب و المستحقات عن مستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية .

وشرح الحاضرون الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها مستخدمو مراكز الخدمات الانمائية في ظل الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون، وخصوصا مستخدمي مراكز الخدمات الانمائية في كل المحافظات والأقضية، والذين يبلغ عددهم حوالى ٥٠٠ موظف وموظفة.

وأشار الوفد الى “تدني قيمة الرواتب إلى ما يقارب الـ ١٨ دولارا شهريا، لافتا الى “انقطاع الرواتب منذ اكثر من سنة وتوقف كل المستحقات الأخرى كبدل إنتاجية، حوافز مالية وزيادات مستحقة” .

وطالب الوفد الرئيس ميقاتي “بالتدخل السريع لإيجاد الحلول المناسبة لقضاياهم ووضع الآليات الادارية اللازمة من اجل صرف الأجور والمستحقات وبدلات النقل والتعويضات العائلية وبدلات الإنتاجية وكل ما لحق من زيادات متأخرة منذ اكثر من عام”.

كما طالب “بصرف قيمة الأجور و البدلات بشكل منتظم عند نهاية كل شهر.

ووعد الرئيس ميقاتي بمتابعة مشاكلهم وهواجسهم والعمل على حلها في اقرب وقت ممكن.ووعد الرئيس ميقاتي بمتابعة مشاكلهم وهواجسهم والعمل على حلها في اقرب وقت ممكن.