البعريني يُحذّر من "يأس الخماسية".. ويدعو إلى التحسّب من "معارك كبيرة"

رأى النائب وليد البعريني أنّ “خطر توسيع دائرة المواجهات في الجنوب يبقى قائمًا لأن إسرائيل فوق القانون وهي صاحبة القرار في موضوع الحرب، لهذا يجب التحسب والتيقظ من أن تندلع معارك كبيرة في الجنوب”، مشيرًا إلى “حرص دولي على عدم توسع الحرب، وإلى تأكيد لبناني على عدم الرغبة في ذلك”.

وعن حراك سفراء اللجنة الخماسية وإمكانية إحداث خرق على المستوى الرئاسي، قال البعريني في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “من المؤسف أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر”.

وقال: “لا أسماء مقترحة لدى سفراء اللجنة الخماسية، فهذا الأمر متروك للسياسيين اللبنانيين كما سمعنا من السفير المصري علاء موسى الذي التقيته مع أعضاء التكتل بالأمس”.

وعن دخول سفراء الخماسية لاقتراح أسماء لمرشحين قال: “ما سمعناه أن الخماسية تريد رئيسا عربيًا لا عروبيًا”.

أما عن مدى صحة الحديث عن تباينات داخل اللجنة الخماسية، فقال: “إن كان هذا الكلام صحيحًا فالحصيلة واحدة”، آسفًا “لاستمرار مواقف الكتل النيابية والانقسام الحاد، الذي يحول دون الاتفاق على انتخاب رئيس”، محذرًا من أن “نصل إلى مرحلة يأس لدى هذه الدول والقول “دبروا حالكن بحالكن”.