الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البعريني يُحذّر من "يأس الخماسية".. ويدعو إلى التحسّب من "معارك كبيرة"

منذ 51 دقيقة
وليد البعريني

وليد البعريني

A A A
طباعة المقال

رأى النائب وليد البعريني أنّ “خطر توسيع دائرة المواجهات في الجنوب يبقى قائمًا لأن إسرائيل فوق القانون وهي صاحبة القرار في موضوع الحرب، لهذا يجب التحسب والتيقظ من أن تندلع معارك كبيرة في الجنوب”، مشيرًا إلى “حرص دولي على عدم توسع الحرب، وإلى تأكيد لبناني على عدم الرغبة في ذلك”.

وعن حراك سفراء اللجنة الخماسية وإمكانية إحداث خرق على المستوى الرئاسي، قال البعريني في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “من المؤسف أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر”.
وقال: “لا أسماء مقترحة لدى سفراء اللجنة الخماسية، فهذا الأمر متروك للسياسيين اللبنانيين كما سمعنا من السفير المصري علاء موسى الذي التقيته مع أعضاء التكتل بالأمس”.

وعن دخول سفراء الخماسية لاقتراح أسماء لمرشحين قال: “ما سمعناه أن الخماسية تريد رئيسا عربيًا لا عروبيًا”.

أما عن مدى صحة الحديث عن تباينات داخل اللجنة الخماسية، فقال: “إن كان هذا الكلام صحيحًا فالحصيلة واحدة”، آسفًا “لاستمرار مواقف الكتل النيابية والانقسام الحاد، الذي يحول دون الاتفاق على انتخاب رئيس”، محذرًا من أن “نصل إلى مرحلة يأس لدى هذه الدول والقول “دبروا حالكن بحالكن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
    مع إمكان التقسيط.. مياه بيروت تضع إصدارات 2024 "قيد التحصيل"
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    جنوب لبنان تحت نيران الرشاشات الثقيلة.. كيف يبدو الميدان صباحًا؟
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    وتيرة التهديدات تتسارع.. الاحتلال يحشد 4 أضعاف قواته على حدود لبنان

    الأكثر قراءة

    عناصر من حماس
    غزة تحت النار
    نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
    الثلوج في لبنان
    بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
    دبابة للجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    تفاصيل خطيرة.. نيويورك تايمز تكشف الخطوط العريضة لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بغزة