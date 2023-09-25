البعريني يُحذّر: "يد خفيّة" تعمل على تغيير الديموغرافيا في لبنان

رأى عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني أنّ الخطر الوجودي الناجم عن النزوح السوري باتجاه لبنان يهدد جميع اللبنانيين من دون استثناء، وعلى كل مواطن بالتالي حريص على مستقبل بلده وأولاده أن يكون هو نفسه خفيرًا للحد من تداعيات ومخاطر هذا النزوح لا سيما غير الشرعي منه.

البعريني أشار من جهة ثانية في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية، إلى وجود يد خفية تعمل على تغيير الديموغرافيا في لبنان كما في سوريا، وعلى الدولة اللبنانية بالتالي قطعها والكشف عمن يقف خلف هذا المشروع التدميري والإلغائي للبنان.

ولفت البعريني إلى أنّ اتهامه “زورًا” من قبل البعض بتسهيل حركة النزوح السوري باتجاه لبنان، “رخيص كرخصهم وكناية عن تنظيرات سياسية لا شأن لها سوى تجييش الرأي العام في محاولة دنيئة لاستهداف الفريق السني في لبنان عمومًا وعكار خصوصًا”، مذكرا هؤلاء المفككين حزبيًا وتنظيميًا وشعبيًا بأنه كان سباقًا في الدعوة إلى تشكيل حاجز بشري بمؤازرة وإشراف الجيش والقوى الأمنية على طول الحدود اللبنانية مع سوريا، وذلك لاعتباره أن القوى المسلحة الشرعية في لبنان غير قادرة وحدها على مراقبة كامل الحدود وضبطها نظرًا لطولها البالغ 375 كلم.