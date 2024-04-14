البغدادي:إسرائيل بدون التسليح الأميركي كانت ستنتهي وترفع الراية البيضاء

رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ حسن البغدادي، أن “معركة طوفان الأقصى كشفت عن حقيقة كانت مخفية على شعوب المنطقة، وهي ترابط الساحات سواء ما هو في محور الشر الذي تقوده أميركا، أو في محور المقاومة الذي تُمثّل الجمهورية الإسلامية رأس الحربة فيه، وبناءً عليه، لم يعد هناك نصرٌ مجتزأ أو هزيمة مجتزأة، وهذا ما ظهر خلال ستة أشهر من الحرب الدائرة بين الكيان الإسرائيلي وجبهات المقاومة”.

وأضاف: “لا يجوز أن ننظر إلى ما يجري من حربٍ دائرة مع هذا الكيان الموقت على أنّ هناك مشاركا وهناك متفرّجا، الجميع مشارك لكن قد تختلف الأدوار، فكما أنّ أميركا هي رأس محور الشر والمشارك الأساس في العدوان الإسرائيلي، كذلك الجمهورية الإسلامية هي رأس الحربة في محور المقاومة وبدونها لا تستطيع جبهات المقاومة من الاستمرار”.

وختم كلامه خلال لقاءٍ مع جمعٍ من مديري وأساتذة الحوزة العلمية في مدينة مشهد: “إنّ إسرائيل بدون التسليح والتمويل الأميركي كانت ستنتهي وترفع الراية البيضاء، فكلّ هذه الغطرسة هي بسبب الدعم اللامحدود لهذا الكيان الموقت، ومنذ اليوم الأول جاءت أميركا بأساطيلها وأقامت جسراً جوياً من المساعدات، ومع ذلك لم تتمكّن من حماية هذا الكيان ومن تصدّعه أمام جبهات المقاومة”.