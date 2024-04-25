البغدادي: حزب الله نقل المعركة بعد طوفان الأقصى إلى داخل الكيان الإسرائيلي

رأى الشيخ حسن البغدادي خلال مشاركته في ندوةٍ سياسية بعنوان “إيران ودعم القضية الفلسطينية وجبهات المقاومة” أنّ “معركة طوفان الأقصى جاءت لتعلن عن مرحلةٍ جديدة من الصراع مع العدو الإسرائيلي، مرحلة أتت بعد جهادٍ مرير خاضته المقاومة الإسلامية طوال عقودٍ من الزمن مع الاحتلال الذي كان يعمل على البقاء في الشريط الحدودي، وقد راكمت المقاومة الكثير من الخبرة والإمكانيات فلم يعد القتال بالنسبة للعدو نزهة، سيّما بعد الخسائر التي تكبّدها في جنوده وضباطه، مضافاً لآلياته العسكرية وتقنياته التجسّسية وبنيته التحتية ناهيك عن تدمير الاقتصاد وتهجير القطيع من المستعمرين، والخسائر أكثر ممّا يمكن أن يوصف وهذا باعتراف ضباطه وبلدياته”.

وأضاف: “لقد استطاع حزب الله اليوم ببركة دعم الجمهورية الإسلامية من نقل الحرب الدائرة في الجنوب إلى ساحة العدو، وهذا يكشف عن القدرات الهائلة التي تتمتع بها المقاومة الإسلامية، وهذا نفسه ما فعله مع التكفيريين في سوريا، وهذه النقلة النوعية تحتاج إلى كثيرٍ من الشجاعة والقدرات والتي بات العدو يُشاهد بعضاً من هذا البأس ومن هذه الإمكانيات”.

وختم: “إن الحديث عن اجتياح إسرائيلي للبنان هو مجرد أمنيةٍ يتمناها قادة الكيان المؤقت ويحلم بها عملاؤه، فإسرائيل اليوم هي أعجز من أن تجتاز الحدود فضلاً عن التوغل في العمق اللبناني، وقد حدث ما حدث بقوة النخبة عندما فكروا بالاقتراب من الحدود، كما حاول العدو عدة مرات اجتياز الحدود وكانت النتيجة كارثية على جنوده وضباطه بمجرد الاقتراب منها”.