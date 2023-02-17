البلد في مرحلة سقوط مدوٍّ.. ولا سقف للدولار والأسعار!

اعتبر الخبير المالي والاقتصادي أنيس أبو دياب أنّ “البلد في مرحلة سقوط مدوٍّ ومتجه نحو الأسوأ، وكلما طالت الأزمة كلما تسارعت عملية السقوط وكانت الكلفة أصعب”.

أبو دياب وفي حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، أكد أن “لا سقف للدولار والأسعار، وحكمًا نحن قادمون على توترات اجتماعية لا يمكن لأحد أن يقدر نتائجها”، كاشفًا أن “لقاء دبي الذي جمع عدداً من رؤساء الحكومات ووزراء المال أطلق تحذيراً واضحًا من قبل مديرة صندوق النقد الدولي ومن مدير الشرق الأوسط في الصندوق للبنان، لأنه لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة، ولم يتقدم بأي خطوة إصلاحية منذ التوقيع على العقد معه في نيسان الماضي”.

وأشار إلى أن “ليس هناك إمكانية باستخدام سياسة نقدية وإجراءات تحد من ارتفاع الدولار لأن المصرف المركزي فقد السيطرة على سعر صرف الدولار ولم يعد قادرا على التحكم به”، داعيا مصرف لبنان إلى “وقف منصة صيرفة والتوقف عن استنزاف احتياطي الدولار الذي يساوي 9,7 مليار دولار طالما ليس هناك اتفاق للخروج من الازمة”، معتبراً أن “المصرف المركزي لا يستطيع وقف التهريب والمضاربة القوية لأنها مضاربة سياسية”.

وحذر أبو ذياب من تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد نقدي لإقفال الحسابات المصرفية في الخارج، وقال: “عندما يتحول إلى اقتصاد نقدي يصبح الاقتصاد قابلًا لتبييض الأموال، كما أن هناك أسبابًا لها علاقة بالسرية المصرفية، ولذلك الأمور لا تحل بالإقفال، فإما بالذهاب إلى القضاء المختص أو برفع الدعاوى، فلا يجوز أخذ الناس رهائن”.