"البلد مشلول ".. كنعان من بكركي: لا أحد راغب بدخول لبنان دوامة الحرب

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي النائب ابراهيم كنعان يرافقه رئيس “تجمع موارنة من أجل لبنان” بول يوسف كنعان .

وتحدّث كنعان من بكركي:، قائلًا: “لا أحد راغب بدخول لبنان بدوامة الحرب والمسألة تستدعي وحدة وطنية وانتخاب رئيس لأن البلد مشلول وما بقى نحمل”.

وأضاف، “الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وأؤكد ضرورة الحضور الى مجلس النواب وانتخاب رئيس”.

وتابع، “هل يعرف من يبقينا في الفراغ القاتل أن ذلك يشكّل الغاء للبنان ومقومات الدولة فيه، ويبعده عن طاولة القرار وأن يكون للبنان دور في تقرير مصيره”.

وأكمل كنعان، “وضعت البطريرك في اجواء نقاشات لجنة المال والنضال حتى لا تصدر الموازنة بكوارثها بمرسوم حكومي لأنها تطال الناس بضرائبها في وضع اقتصادي تحت الصفر وعلى الكتل النيابية تحمل مسؤولياتها”.