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البنتاغون: نسعى لتجنيب جنوب لبنان أي صراع طويل

منذ 21 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، أنها تسعى “لحل دبلوماسي لتجنيب جنوب لبنان أي صراع طويل”، مشددة على أن “أميركا لا تريد أن يتوسع الصراع ولا تريد صراعا إقليميا”.

وأشارت الوزارة في تصريح لـ”العربية”، إلى أنها “مع دولة فلسطينية قابلة للحياة جنبا إلى جنب مع إسرائيل”، مضيفة أن “المعركة في غزة إسرائيلية ولا نملي عليهم أي شيء”.

من ناحية أخرى، صعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من تهديداته ضد حزب الله، متوعداً بأنهم سيصلون إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت وفي دمشق وفي أماكن أبعد من ذلك.

وأكد غالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيوسع المعركة ويزيد من وتيرة الهجمات في الشمال على الحدود مع لبنان.

وأضاف “نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لحزب الله”.

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه قتل علي عبد الحسن نعيم في غارة جوية على منطقة البازورية في لبنان.

وأضاف الجيش أن نعيم كان “أحد القادة المسلحين المتحالفين مع إيران في مجال إطلاق القذائف ثقيلة الوزن وكان مسؤولا عن التخطيط لهجمات على مدنيين إسرائيليين وشنها”.

    المصدر :
  • العربية

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