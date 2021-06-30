البنزين بـ70 ألف غداً؟

كشفت معلومات صحفية عن أن جدول اسعار المحروقات ‏الذي سيصدر صباح الغد سيحدّد سعر صفيحة البنزين بحوالي ‏‏70 ألف ليرة.‏

جدير بالذكر أن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، رفعت الثلاثاء ‏أسعار المحروقات في لبنان، بنسبة بلغت 35% عن سعرها ‏القديم، فيما يعتبر رفعًا جزئيًا للدعم الحكومي لأسعار ‏المحروقات.‏

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي لائحة بالأسعار ‏الجديدة، التي ارتفع فيها سعر صفيحة مادة البنزين (20 ليترًا) ‏من نوع “أوكتان 95″، إلى أكثر من 60 ألف ليرة لبنانية، ‏بارتفاع يقدّر بنحو 16 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر صفيحة ‏البنزين من نوع “أوكتان 98″، إلى نحو 63 ألف ليرة لبنانية، ‏بارتفاع مماثل بلغ أكثر من 16 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.‏

ووصل سعر صفيحة المازوت إلى أكثر من 46 ألف ليرة، ‏بزيادة بلغت أكثر من 36% على سعرها السابق.‏