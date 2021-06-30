البنزين بـ70 ألف غداً؟

كشفت معلومات صحفية عن أن جدول اسعار المحروقات الذي سيصدر صباح الغد سيحدّد سعر صفيحة البنزين بحوالي 70 ألف ليرة.
جدير بالذكر أن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، رفعت الثلاثاء أسعار المحروقات في لبنان، بنسبة بلغت 35% عن سعرها القديم، فيما يعتبر رفعًا جزئيًا للدعم الحكومي لأسعار المحروقات.
ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي لائحة بالأسعار الجديدة، التي ارتفع فيها سعر صفيحة مادة البنزين (20 ليترًا) من نوع “أوكتان 95″، إلى أكثر من 60 ألف ليرة لبنانية، بارتفاع يقدّر بنحو 16 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 98″، إلى نحو 63 ألف ليرة لبنانية، بارتفاع مماثل بلغ أكثر من 16 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.
ووصل سعر صفيحة المازوت إلى أكثر من 46 ألف ليرة، بزيادة بلغت أكثر من 36% على سعرها السابق.