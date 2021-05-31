البنك الدولي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية 121% في لبنان

أشار البنك الدولي إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان بين الفترة الممتدّة من 14 شباط 2020 إلى 10 أيار 2021.

واحتسب البنك الدولي في التقويم الذي أجراه حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية هي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضروات.

وأورد البنك أن سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بنسبة 121,4% بين 14 شباط 2020 و10 أيار2021، وهو ما يمثل الزيادة الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وكان لبنان، إلى جانب جيبوتي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ60% في سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة. وفي المقارنة، ارتفع سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة بمعدل 16,5% إقليميًا.

إلى ذلك، ارتفع سعر الأرز في لبنان بنسبة 119% بين 14 شباط 2020 و10 أيار2021، ما يشكّل الزيادة الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي إقليميا، مقارنة بمعدل زيادة مقداره 14,5% في المنطقة.

كما ارتفع سعر البيض في لبنان بنسبة 117,8% في الفترة المشمولة، ما يشكّل نسبة الارتفاع الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي إقليميًا. وكان لبنان، إلى جانب جيبوتي، وايران، وسوريا واليمن، الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ20% في سعر البيض. وفي المقارنة، ارتفع سعر البيض بمعدل 12% في المنطقة، وفق التقرير الذي جاءت نتائجه في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

كذلك، زاد سعر الموز والبندورة في لبنان بنسبة 106,8% و97,6%، على التوالي، في الفترة المشمولة، وهو ما يمثّل نسبة الإرتفاع الأعلى في سعر هذه المنتجات في المنطقة. فيما ارتفع سعر البصل والبطاطا في لبنان بنسبة 87% و84,7%، على التوالي، ما يشكل نسبة الارتفاع الأعلى في سعر هذه المنتجات الغذائية إقليميًا. وكان لبنان، إلى جانب جيبوتي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ25% في سعر البطاطا.

كما ارتفع سعر الدجاج الطازج أو المجمد بنسبة 81% خلال الفترة الممتدة بين 14 شباط 2020 و10 أيار2021، ما يشكّل نسبة الارتفاع الثانية الأعلى إقليميًا في سعر هذا المنتج بعد جيبوتي، ومقارنة بمعدل زيادة 17,5% في المنطقة. وكان لبنان، إلى جانب جيبوتي والسعودية، ضمن الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ25% في سعر الدجاج الطازج أو المجمّد. علاوة على ذلك، ارتفع سعر الخس في لبنان بنسبة 76%، خلال الفترة الممتدة بين 14 شباط 2020 و10 أيار2021، ما يشكّل نسبة الارتفاع الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي إقليميًا، مقارنة بمعدل زيادة مقداره 6,8% في المنطقة.

علاوة على ذلك، زاد سعر الحليب السائل في لبنان بنسبة 69,6% خلال الفترة الممتدة بين 14 شباط 2020 و10 أيار2021، ما يشكل نسبة الارتفاع الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كذلك ارتفع سعر التفاح والبرتقال في لبنان بنسبة 69% و67,1% على التوالي، ما يشكّل الزيادة الأعلى في أسعار هذه الفواكه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وكان لبنان، إلى جانب مصر، والمغرب واليمن، ضمن الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ20% في سعر البرتقال. اضافة إلى ذلك، ارتفع سعر الأجبان بنسبة 28,4% في الفترة المشمولة، ما يشكّل نسبة الارتفاع الثانية الأعلى إقليميًا. في حين ازداد سعر الخبز والمنتجات الأخرى التي تباع في الأفران بنسبة 14% في الفترة المشمولة، ما يشكّل نسبة الارتفاع الخامسة الأعلى في سعر الخبز في المنطقة.