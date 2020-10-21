“البنك الدولي” جاهز لتقديم مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني

كشف نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن البنك جاهز لتقديم مليار دولار لدعم الاقتصاد اللبناني والمشاريع الأكثر أولوية.

وأكد لـ”سكاي نيوز” أن “المطلوب من الحكومة اللبنانية فتح الأبواب للداعمين من المجتمع الدولي بشكل يعيد الثقة ويسهم في مساعدة الشعب اللبناني.”

يذكر أن لبنان يمرّ بأزمة اقتصادية غير مسبوقة وهو بحاجة ماسة لمساعدة خارجية للخروج من هذا النفق الأسود الذي يعيش فيه.

وتعود هذه الأزمة الاقتصادية إلى النظام الفاسد الذي حكم ولا يزال يحكم لأكثر من 3 عقود.

ومنذ سنة تقريباً، انفجرت الأزمة الاقتصادية إذ انهارت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وانهارت معها قدرة المواطن الشرائية.

وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على الواقع الاجتماعي، ليفرز أزمة غير مسبوقة. ترتبط الأزمة الاقتصادية في لبنان بشكل مباشر بطبيعة النظام السياسي المعقد، ومنهجية إدارة الملف التنموي بالدولة، والخلافات في الخيارات الكبرى بين الفرقاء.