"البنك الدولي": جزء كبير من الشعب اللبناني تحت خط الفقر

لفت مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاها إلى أن “البنك الدولي لطالما رفع المشاكل المختلفة التي يعاني منها لبنان وفي السنوات الاخيرة كل الجهات علقت على هذه المخاوف والتقارير و في التقرير الذي نشر في كانون الاول الماضي تحدثنا عن المصاعب الاقتصادية تحديداً وكيف يمكن تخطيها ولم يتم الرد من ناحية السياسات على هذه التقارير الاقتصادية”.

وأضاف “جزء كبير من الشعب اللبناني وصل الى تحت خط الفقر ونحن ولا نزال ملتزمين بالنقاشات مع القيادات السياسية في لبنان في هذا الاطار لإيجاد الحلول والرد على التقارير هو الحل الوحيد”. واردف “البنك الدولي يشعر بقلق كبير وبمسؤولية كبيرة في المساعدة في تشكيل الحكومة لكن الامور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.