الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"البنك الدولي": جزء كبير من الشعب اللبناني تحت خط الفقر

22 - يناير - 2021
ازدياد معدلات الفقر في لبنان

ازدياد معدلات الفقر في لبنان

A A A
طباعة المقال

لفت مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاها إلى أن “البنك الدولي لطالما رفع المشاكل المختلفة التي يعاني منها لبنان وفي السنوات الاخيرة كل الجهات علقت على هذه المخاوف والتقارير و في التقرير الذي نشر في كانون الاول الماضي تحدثنا عن المصاعب الاقتصادية تحديداً وكيف يمكن تخطيها ولم يتم الرد من ناحية السياسات على هذه التقارير الاقتصادية”.

وأضاف “جزء كبير من الشعب اللبناني وصل الى تحت خط الفقر ونحن ولا نزال ملتزمين بالنقاشات مع القيادات السياسية في لبنان في هذا الاطار لإيجاد الحلول والرد على التقارير هو الحل الوحيد”. واردف “البنك الدولي يشعر بقلق كبير وبمسؤولية كبيرة في المساعدة في تشكيل الحكومة لكن الامور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أنطوان حبشي
    حبشي للحزب: فائض القوة لا يفيد وقد يقتل صاحبه
    وليد جنبلاط
    جنبلاط يحدد مدخل الحل للكهرباء: كفى هروباً إلى الأمام
    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    638 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي