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البنك الدولي مستعد لتقديم تمويل بين 300-500 مليون دولار

منذ ساعة واحدة
الحكومة - لبنان

الحكومة - لبنان

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قالت رئاسة الحكومة على تويتر الثلاثاء إن فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ذكر أن البنك مستعد لتقديم تمويل يتراوح بين 300 و500 مليون دولار لمشاريع اجتماعية وأخرى مرتبطة بالغذاء والزراعة.

هذا وكان امس الاثنين 24\10\2022 عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن المشاورات التي أجراها مع نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج حول قرض القمح واستدامة الأمن الغذائي في لبنان.

وقال: فقد زارنا السيد بلحاج اليوم ليطلع على الإجراءات التي أصبحت جاهزة ومكتملة للبدء بتنفيذ قرض البنك الدولي خلال الأسابيع المقبلة، وقد اطلعنا على الآلية التي وضعناها وتتسم بأعلى المعايير الدولية لناحية الشفافية والجودة بتنفيذ القرض الدولي لتأمين القمح للبنان، لفترة عشرة أشهر تقريبا في السنة المقبلة، وأهمية هذا الموضوع أنه يوفر لنا الاستقرار الغذائي الذي وعدنا به المواطنين في موضوع الخبز، ما يساعدنا على تأمين الدعم لربطة الخبز وان تبقى لقمة الخبز الاساسية والمقدسة بالنسبة لنا بمنأى عن كل التداعيات المالية والاقتصادية التي يواجهها البلد.

أضاف: وقد اطلعنا السيد بلحاج على كل المسارات التي سيبدأ التنفيذ فيها خلال الاسابيع المقبلة، على أمل أن تبدأ الشحنة الاولى بعد أسبوعين أو ثلاثة عبر قرض البنك الدولي، والأهم من ذلك أننا استبعدنا خلال اجتماعنا مع البنك الدولي، ملفين مهمين وطمأن مدير البنك الى تجاوب كبير من قبل مجلس ادارة البنك لدعم لبنان في ملف الأمن الغذائي بشكل كامل.

وتحدثنا بشأن الأسابيع المقبلة، حيث سيتم البحث في كيفية وضع برامج سريعة لاستقرار الأمن الغذائي في لبنان من خلال دعم المزارعين موضوع الطاقة البديلة لتأمين مشاريع الري والتخزين والتبريد لهم.

    المصدر :
  • رويترز

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