البنك الدولي يهدد بتعليق تمويل لقاحات كورونا في لبنان

غرّد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط، السيد ساروج كومار جيها اليوم، قائلا “بعد تأكيد الانتهاكات، قد يعلق تمويل اللقاحات ودعم استجابة كوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان”، وناشد الجميع أن يسجلوا أسمائهم للحصول على اللقاح حيث قال “أناشد الجميع ، أعني الجميع ، بغض النظر عن موقفكم ، أن تتسجلوا وتنتظروا دوركم”.

Upon confirmation of violation, @WorldBank may suspend financing for vaccines and support for COVID19 response across Lebanon!! I appeal to all, I mean all, regardless of your position, to please register and wait for your turn.

— Saroj Kumar Jha (@SarojJha001) February 23, 2021