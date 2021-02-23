الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنك الدولي يهدد بتعليق تمويل لقاحات كورونا في لبنان

23 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 23 - فبراير - 2021 6:15 مساءً
كورونا

كورونا

A A A
طباعة المقال

غرّد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط، السيد ساروج كومار جيها اليوم، قائلا “بعد تأكيد الانتهاكات، قد يعلق تمويل اللقاحات ودعم استجابة كوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان”، وناشد الجميع أن يسجلوا أسمائهم للحصول على اللقاح حيث قال “أناشد الجميع ، أعني الجميع ، بغض النظر عن موقفكم ، أن تتسجلوا وتنتظروا دوركم”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. الامن الداخلي: بتفرق ع زيح
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي بحث مع وفد تركي التعاون الصحي بين البلدين
    سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر في طرابلس
    بالصور والفيديو: كارثة في طرابلس.. جرحى بانهيار مبنى في القبة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟