البنك المركزي: اقتصاد الإمارات ينمو 4.9% خلال 2025

منذ 13 دقيقة
العلم الاماراتي

العلم الاماراتي

قال البنك المركزي الإماراتي إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد 4.9 بالمئة في عام 2025، ارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 4.4 بالمئة، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي.

وأضاف البنك في تحديث ربع سنوي أن من المتوقع أن ينمو قطاع المواد الهيدروكربونية 5.8 بالمئة في 2025، وبنسبة 6.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط تماشيا مع حصص تحالف أوبك+.

وذكر التقرير أن من المتوقع أن يعوض هذا التعديل الحقيقي في إنتاج النفط والغاز إلى حد كبير التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، مما يخلق تأثيرا إيجابيا على القطاعات غير النفطية.

وسرعت الإمارات، وهي من أكبر الدول المصدرة للنفط، من خططها لتنويع موارد اقتصادها، إذ شكل القطاع غير النفطي 77.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول.

