البواب لصوت بيروت انترناشونال: توقيت إيقاف منصة صيرفة خاطئ جداً

يكثر الحديث في هذه الفترة عن احتمال ايقاف منصة صيرفة مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وعدم التوصل الى حل حتى الآن على صعيد الحاكمية حيث هناك طروحات عديدة جرى التداول فيها: تعيين حاكم جديد، التمديد الاداري للحاكم رياض سلامة، التمديد في اطار استمرار المرفق العام لسلامة والتعاون بادارة المصرف مع نواب الحاكم، وانتقال مهمة الحاكم لنائبه الاول وسيم منصوري بحكم قانون النقد والتسليف.

فما هي تداعيات ايقاف منصة صيرفة على المواطنين وعلى سعر صرف الدولار سيما وانها ساهمت في لجمه لفترة طويلة؟

في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي و الاستاذ الجامعي في حديث لصوت بيروت انترناشونال باسم البواب ان توقيت إيقاف منصة صيرفة خاطئ جداً لأنه يأتي في ظل فراغ رئاسي وفراغ في حاكمية مصرف لبنان و مجلس النواب غير قادر على التشريع وشلل حكومي مشيراًالى ان هذه المنصة تؤمن الشفافية و تشمل كل العمليات.

وحذر البواب من خطورة تعويم الليرة من دون تطبيق الاصلاحات حيث سينعكس سلباً على المواطنين سيما موظفي القطاعين العام والخاص كما سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل سريع وكبير، مشيراً الى ان الامور بحاجة الى حل شامل متكامل ضمن خطة اصلاحية وابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكل هذه المواضيع بحاجة الى وجود رئيس جمهورية وحكومة فاعلة ومجلس نواب قادر على التشريع.

كما تخوف البواب من طباعة المزيد من الليرات اللبنانية الذي سيؤدي الى المزيد من انهيار الليرة وعدم الثقة بها و بالتالي عدم التداول بها.