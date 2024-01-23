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البيت الأبيض: لم نرَ "حزب الله" ينضم فعليًا لمساعدة "حماس" حتى الآن!

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يناير - 2024 10:16 مساءً
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أشار البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إلى “أننا لم نر “حزب الله” حتى الآن ينضم فعليًا لمساعدة حركة “حماس”، بما يمكن القول أنّه توسيع للمعركة”.

جاء ذلك في وقت قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنّ “جاهزيتنا على الحدود الشمالية مع لبنان عالية جدًا، ونقوم في كل وقت بتعزيزها”.

تزامنًا، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء، أنّ “إسرائيل” لا تريد الحرب مع “حزب الله”، لكنها مستعدة لأيّ تطور في الشمال.

وقال غالانت في اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء المصغر: “نحن نراقب كل ما يحدث في الشمال، يواصل حزب الله استفزازاته، وقد قدمت الآن تقييمًا خاصًا للوضع في هذا الصدد”.

وأضاف: “نحن لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لأي تطور في الشمال”.

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