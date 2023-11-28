البيسري إلى التقاعد بعد عام.. وتأجيل التسريح مستبعد!

أفادت مصادر أمنية لـ “المركزية” أن ما تردد في شأن طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي غدًا في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، تأجيل تسريح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لستة أشهر باعتبار أن موعد إحالته إلى التقاعد في 3 كانون الأول المقبل غير دقيق، ذلك أن البيسري يحال إلى التقاعد في 3 كانون الأول عام 2024 وليس هذا العام.

وأوضح المصدر الأمني لـ”المركزية” أن إمكانية طرح المولوي مسألة تأجيل تسريح اللواء البيسري في الجلسة الوزارية المقررة غدًا مستبعدة، لأن تاريخ إحالة البيسري إلى التقاعد هو 3 كانون الأول 2024 وليس 2023 أي أن هناك ما لا يقل عن السنة. وما بينهما الكثير من التغييرات والأحداث والمحطات التي قد تقلب الأوراق داخليًا وعلى مستوى المنطقة.