الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
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البيسري التقى وفداً من "الوطني الحر".. ماذا على طاولة البحث؟

منذ ساعة واحدة
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استقبل مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وفداً من “التيار الوطني الحر”، ضم كلاً من النواب نقولا الصحناوي، ندى البستاني، إدغار طرابلسي وغسان عطالله.

وجرى عرض لملف النزوح السوري وكيفيّة المساعدة لحل هذة الأزمة، عبر تقديم مشاريع قوانين ذات صلة في مجلس النواب.

وفي سياقٍ منفصل، أمل تكتل “لبنان القوي” في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن “تثمر الجهود التي يقوم بها رئيسه النائب جبران باسيل وكل المبادرات الانتخابية من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي من خلال الاتفاق على رئيس توافقي كأولوية مطلقة، والا فالإنتخاب الديمقراطي بحسب الدستور من خلال دورات وجلسات متتالية”.

وذكر بأنه “كان تقدم باقتراح تعديل للدستور قبل أكثر من 8 سنوات، يقضي بانتخاب رئيس مباشرة من الشعب على دورتين ولكن لم يتم السير بهذا الاقتراح. كذلك اقترح رئيس التيار بأن يتمّ الالتزام بعرف يقضي بأن يكون الأكثر تمثيلا عند المسيحيين مرشح الاجماع المسيحي لرئاسة الجمهورية، الا انه تم رفض هذا الاقتراح ايضا من جانب قيادات مسيحية، وبما انه تمّت الاستفاقة المتأخرة على هذا الطرح لدى البعض”، جدد التكتل طرحه “انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين بما يؤمّن البُعدين الميثاقي المسيحي والوطني”.

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