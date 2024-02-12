الأثنين 2 شعبان 1445 ﻫ - 12 فبراير 2024 |
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البيسري تسلم هبة فرنسية: نقدر التعاون المستمر والجهود المبذولة

منذ 7 دقائق
السفير الفرنسي في لبنان السيد هيرفيه ماغرو أثناء زيارته لدائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي مع وفد من السفارة

السفير الفرنسي في لبنان السيد هيرفيه ماغرو أثناء زيارته لدائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي مع وفد من السفارة

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زار السفير الفرنسي في لبنان السيد هيرفيه ماغرو دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي مع وفد من السفارة.

وكان في استقباله المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وعدد من الضباط حيث تم تسليم معدات للكشف على مستندات السفر كهبة من الدولة الفرنسية لصالح المديرية العامة للأمن العام.

وقد شكر اللواء البيسري الدولة الفرنسية ممثلة بسفيرها في لبنان مقدرا “الجهود المبذولة واستمرار التعاون ما بين السفارة الفرنسية والأمن العام”.

وكان اللواء البيسري قد التقى في مكتبه السفير البرازيلي في لبنان تارسيزيو كوستا حيث تم البحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

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