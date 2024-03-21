الخميس 11 رمضان 1445 ﻫ - 21 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيسري: لبنان في قلب منطقة تشهد تحولات متسارعة وعلينا عدم تضييع الفرص

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 21 - مارس - 2024 12:49 مساءً
اللواء الياس البيسري

اللواء الياس البيسري

A A A
طباعة المقال

أقام المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وحلول الأعياد المجيدة وعيد الأم، حفل الإفطار السنوي الذي حضره كبار الضباط مع عائلاتهم.

وألقى اللواء البيسري كلمة أكّد فيها أنه “لا يمكن أن نجتمع إلى مائدة الإفطار من دون أن يكون حاضراً في ضميرنا وقلوبنا ووجداننا أهلنا الجنوبيين الذين نزحوا من بيوتهم جراء العدوان الإسرائيلي”.

مشدّداً على “أهمية انتظام عمل المؤسسات الدستورية ممّا يسهل إيجاد الحلول لكل القضايا الشائكة وفي مقدمها النزوح السوري، وأن لا حلول نهائية لكل الملفات من دون ارادة وطنية مجتمعة تمتّن الموقف اللبناني “.

وأشار الى أن “لبنان في قلب منطقة تشهد تحولات متسارعة ، وعلينا عدم تضييع المزيد من الفرص لبناء وفاقنا الداخلي، وكل يوم يمضي من دون التوافق وتحصين البنيان اللبناني عبر انجاز الإستحقاقات الدستورية هو خسارة للبنان ويزيد من الخطر الذي يحيط به”.

أمّا على مستوى المديرية العامة للأمن العام، فأكّد البيسري “إننا ملتزمون حماية هذه المؤسسة العريقة، التي هي جزء أساسي من مؤسسات الدولة، في وجه حملات التشويه والتجنّي والافتراء والتهويل التي تتعرض لها. وسنبقى نتحمل المسؤولية انطلاقاً من صلاحياتنا، وبموجب القانون والأنظمة المرعية الإجراء، وسنكمل طريقنا، ولن نتطلع الى الوراء أو نحيد عن هذا النهج “.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    بالأرقام.. خبير اقتصادي يكشف حجم الخسائر الهائلة جراء الحرب على لبنان
    عادل عسيران: المطلوب من أميركا أن تتحمّل مسؤولية هذا الوضع  وهي التي تحمي إسرائيل
    هاشم: إذا لم تستح فقل ما تشاء..

    الأكثر قراءة

    وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
    إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
    قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
    الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن