في المطار.. شبكة تجسّس إسرائيليّة خطيرة!

أكد مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في عيد الأمن العام أنني رفعتُ منذ اليوم الأوّل شعار مواجهة التحديات والصعاب ولدينا إرادة للتغلّب عليها فهي ناتجة عن ظروف أمنيّة وسياسية واجتماعية واقتصادية.

وقال البيسري خلال مؤتمر صحفي: “التزمنا مع الضباط والعسكريين بوضع المساعدات والمداخيل التي تتوفر للأمن العام في تصرّفهم وتصرّف عائلاتهم كي نواجه سويًّا هذه المرحلة الصعبة ونطلب منهم أن يظلّوا إلى جانب مرؤوسيهم كما كانوا دائماً”.

وأضاف: “مكافحة الإرهاب أولوية كما أن مكافحة شبكات التجسس لصالح العدو الاسرائيلي أولوية مطلقة وأوقفنا شبكة في مطار بيروت من شخصين حاولت مغادرة لبنان وقمنا بالتحقيقات اللازمة وهذه الخلية كانت تشكّل خطراً على لبنان”.