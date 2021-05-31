 البيطار يتسلم التقرير الفرنسي ويستمع الى وزير الداخلية كشاهد

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تسلم التقرير الفنّي الفرنسي الذي أعدّه الخبراء الفنيون الذين عملوا في المرفأ لمدة ثلاثة أسابيع بعد الانفجار.

وفيما تحفظت الأوساط المتابعة للقضية عن تسريب أي من بنود هذا التقرير، اعتبرت مصادر مواكبة للتحقيقات عن قرب، أن التقرير “مهم للغاية، ويضيء على نقاط أساسية”. وشددت على أن “هذا التقرير ليس نهائيا، وثمة تقرير آخر ينتظر وصوله من فرنسا قبل نهاية الصيف الحالي”. ونفت المصادر “تضمن التقرير اي صور جوية، لأن الجانب الفرنسي سبق وأبلغ لبنان بأنه لا يملك صور أقمار اصطناعية لموقع التفجير، لأن القمر الفرنسي لم يكن موجهاً نحو لبنان عند وقوع الانفجار”.

وأفادت المصادر نفسها، أن “القضاة الفرنسيين الذين يجرون تحقيقاً مستقلاً في قضية انفجار مرفأ بيروت، زاروا بيروت الأسبوع الماضي، وعقدوا اجتماعات متعددة مع المحقق العدلي طارق البيطار، ورافقوه بجولة على المرفأ، وجرى تبادل المعلومات بين الطرفين والتنسيق للمرحلة المقبلة”. واستمع البيطار اليوم إلى عدد من الشهود، بينهم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.