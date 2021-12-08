البيطار يستأنف عمله ويتسلم صور الأقمار الصناعية الروسية

ما إن تبلغ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، قرار محكمة الاستئناف في بيروت التي ردت فيه دعوى تنحيته عن الملف، حتى استأنف مهامه منذ صباح اليوم، حيث حضر الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، بعد توقف قسري استمر خمسة أسابيع بسبب الدعاوى التي قدمت ضده، وقد تسلم قبل الظهر من النيابة العامة التمييزية صور الأقمار الصناعية الروسية التي التقطت لمرفأ بيروت خلال فترة الانفجار وبعده، وسيباشر الاطلاع عليها وتحليلها والاستعانة بخبراء لتحليل مضمونها اذا اقتضت الحاجة، ومن المقرر أن يحدد خلال ساعات مواعيد لاستجواب المدعى عليهم في القضية من سياسيين وعسكريين ومدنيين.

وتخلل نشاط البيطار اليوم استقباله وفدا من أهالي الموقوفين في الملف، الذين طالبوا بالبت باخلاءات سبيل هؤلاء، كما التقى عددا من محامي الادعاء الذين يمثلون أهالي ضحايا انفجار المرفأ.