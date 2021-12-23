الخميس 19 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 23 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيطار يعلّق التحقيق بملفّ المرفأ

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2021 12:45 مساءً
طارق البيطار

طارق البيطار

صوت بيروت إنترناشونال
A A A
طباعة المقال

عاد التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى دوامة التعطيل، حيث علّق اليوم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته، وأوقف كافة الإجراءات، فور تبلّغه الدعوى المقدمة ضدّه من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، وطلبا فيها ردّه وتنحيته عن القضية لمخالفته الأصول الدستورية والقانونية.

وستبقى التحقيقات معلّقة إلى أن تبتّ محكمة التمييز بأساس الدعوى بقبولها أو رفضها، وكشفت مصادر قضائية لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن القاضي ناجي عيد “طلب من الجهة المدعية (وكلاء خليل وزعيتر) تبليغ أطراف القضية من مدعين ومدعى عليهم مضمون الدعوى خلال مهلة أقصاها 15 يوماً لإبداء رأيهم، والّا سيضطر إلى البتّ فيها بحالتها الحاضرة”.

وتخوّفت المصادر من أمرين، الأول أن يبادر القاضي ناجي عيد إلى التنحّي عن النظر بطلب الردّ، بسبب الدعوى التي سبق وأقامها ضدّه وكلاء خليل وزعيتر أمام هيئة التفتيش القضائي، ما يعني أن ثمّة خصومة بينه وبين الجهة المدعية، أما الأمر الثاني أن يعمد وكلاء زعيتر وخليل إلى تقديم دعوى لردّ القاضي عيد، لـ “الارتياب المشروع”، سيما وأن المحكمة نفسها كانت رفضت في السابق الدعوى التي تقدّم بها الفريق نفسه، ما يعتبر أن القاضي عيد ليس حيادياً وسبق أن أعطى رأيه مسبقاً في القضية، وهذا سيطيل تعطيل التحقيق لوقت طويل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف مطلوبين
    بالجرم المشهود ..توقيف عصابة سرقة أسلاك كهربائية في البقاع
    وزارة السياحة
    تعميم جديد لوزارة السياحة في ما يتعلّق بتدابير “كورونا”
    رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر​
    الحجوزات في الفنادق بمناسبة الأعياد لا تتخطى الـ35% على مستوى لبنان.. إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المدرسة تصفح الحصان بلا رحمة
    فيديو.. بريطانية ضربت الحصان بلا رحمة فانقلبت حياتها رأسا على عقب
    شامل روكز
    كيف علّق شامل روكز على سقوط الطعن “العوني”؟
    ناقلات نفط في سوريا- أرشيفية
    إيران تنهب النفط في سوريا لتعويض خسائرها