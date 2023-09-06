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كاريل إبراهيم وإدمون هاشم يرفعان اسم لبنان في بطولة آسيا للتايكواندو

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2023 7:14 مساءً
كاريل ابراهيم وادمون هاشم

كاريل ابراهيم وادمون هاشم

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يسجل لبنان مرة جديدة نتائج متقدمة في بطولات التايكواندو. وفي التفاصيل، فاز كل من كاريل إبراهيم (طول 148 سنتم) بالميدالية الفضية وإدمون هاشم (طول 156 سنتم) بالميدالية بالبرونزية، عن فئة الفتيان والفتيات، وذلك في بطولة آسيا للناشئين بالتايكواندو التي ينظمهما الاتحاد اللبناني للعبة، برئاسة الدكتور حبيب ظريفة.

وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيم فازت بأول ميدالية لمنتخب لبنان ضمن البطولة التي كانت قد افتتحت مساء الأحد الماضي وتستمر حتى 13 أيلول الجاري على ملعب مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل) برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون وبمشاركة 39 دولة.

وشكل اللاعبون اللبنانيون محط اهتمام المعنيين برياضة التايكواندو، انطلاقا مما يتمتعون به من قدرات وكفاءات. كما أثبت اتحاد التايكواندو عزيمته وإصراره على استضافة الحدث الدولي الكبير تحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي اللذين يواكبان نهضة اللعبة في لبنان منذ سنوات عديدة.

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