الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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"التجدّد للوطن" يُسلّم ورقته السياسيّة إلى جنبلاط: نتشارك التمسّك بالطائف

منذ 58 دقيقة
تيمور جنبلاط ووفد من "التجدد للوطن"

تيمور جنبلاط ووفد من "التجدد للوطن"

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استقبلَ رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وفدًا من “التجدد للوطن” برئاسة شارل عربيد، بحضور النائب وائل أبو فاعور، أمين السرّ العام في الحزب التقدّمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وعقب اللقاء، قالَ عربيد إنّ “الهدف من زيارتنا اليوم تسليم الورقة السياسية الأولى التي أعلن عنها “التجدّد للوطن”، وقد كانت مناسبة لعرض سبل التعاون، على أمل أن تكون ورقة جامعة لكلّ اللّبنانيين”.

ولفتَ عربيد إلى أنّ “التجدد للوطن” مع الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيسه، كما كتلة اللقاء الديمقراطي، يتشارك الكثير من العناوين والثوابت الوطنية، وأهمها لبنان الاعتدال، والتمسّك باتفاق الطائف ومتابعة الأمور الحياتية للمواطنين”، مشيرًا إلى أنّه تمّ الإتفاق على متابعة اللقاءات لتوسيع الحوار، إذ لا خروج من الأزمة إلّا بإيجاد الحلول عبر حوارٍ بناء.

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