الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التجمع الديمقراطي استنكر التعدي على شباب من عكار والشمال في جبيل والذوق

منذ 55 دقيقة
اعتداء - تعبيرية

اعتداء - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

استنكرت لجنة حقوق الانسان في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان “التعديات المشبوهة التي حصلت أخيرا على شباب عكار والشمال، في جبيل وذوق مكايل، لأهداف مريبة، ترمي الى ايقاع فتنة طائفية”.

ودانت “الخطابات التي تؤجج الشحن الطائفي والمذهبي المقيت، لعدد من المسؤولين ورجالات الدين”.

وطالبت المواطنين، من المناطق والطوائف كافة بـ “التحلي بالوعي، وإدراك مصالحهم الحقيقية، في وحدة النضال الشعبي، في إطار حراك ثورة تشرين، بمواجهة السلطة الفاسدة الحاكمة”.

وشدد التجمع على “أهمية تنظيم الندوات الحوارية والتثفيفية للمواطنين، وخصوصا فئة الشباب، بهدف الارتقاء بالوعي المجتمعي، وتقريب وجهات نظر المواطنين، في مختلف المحافظات ومن مختلف الطوائف والمذاهب، لوعي أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية الداخلية، التي تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة، لبقاء الوطن موحداً ارضاً وشعباً ومؤسسات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    العلم اللبناني
    هل يحتل لبنان المرتبة الاولى في الجرائم غير المكشوفة؟
    عكار العتيقة
    بلدات عاجزة عن إتمام معاملاتها
    النائب وضاح صادق
    وضاح صادق لصوت الناس: رئيس الجمهورية ابلغنا انه لن يبقى يوما بعد انتهاء ولايته في القصر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟