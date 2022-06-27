التجمع الديمقراطي استنكر التعدي على شباب من عكار والشمال في جبيل والذوق

استنكرت لجنة حقوق الانسان في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان “التعديات المشبوهة التي حصلت أخيرا على شباب عكار والشمال، في جبيل وذوق مكايل، لأهداف مريبة، ترمي الى ايقاع فتنة طائفية”.

ودانت “الخطابات التي تؤجج الشحن الطائفي والمذهبي المقيت، لعدد من المسؤولين ورجالات الدين”.

وطالبت المواطنين، من المناطق والطوائف كافة بـ “التحلي بالوعي، وإدراك مصالحهم الحقيقية، في وحدة النضال الشعبي، في إطار حراك ثورة تشرين، بمواجهة السلطة الفاسدة الحاكمة”.

وشدد التجمع على “أهمية تنظيم الندوات الحوارية والتثفيفية للمواطنين، وخصوصا فئة الشباب، بهدف الارتقاء بالوعي المجتمعي، وتقريب وجهات نظر المواطنين، في مختلف المحافظات ومن مختلف الطوائف والمذاهب، لوعي أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية الداخلية، التي تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة، لبقاء الوطن موحداً ارضاً وشعباً ومؤسسات”.