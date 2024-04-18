"التجمع الديموقراطي" رداً على "القوات": لبنان أصغر من أن يقسم

رد “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، على “طروحات رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع حول الفيدرالية وعلى رئيس الدائرة الإعلامية في “القوات” شارل جبور، حول حل الدولتين”، مؤكداً ان “لبنان أصغر من ان يقسم”.

وأشار الى ان “وطننا صغير، من حيث المساحة و عدد السكان، و اللبنانيين شعب واحد، و ليسوا شعوبا، ذات حضارات مختلفة ، كما يحلو لليمين اللبناني ، ان يروج ويسوق لمقولة “الفيدرالية “.

وأكد أن “قوى اليمين و في مقدمتها، القوات اللبنانية ، لم تتعظ من فشل مشروعها التقسيمي ، خلال الحرب الاهلية البائدة ، كما انها لم تتعلم من دروس الماضي المؤلم، بل تجدد طروحاتها السابقة ، التي كانت لها تداعيات مدمرة ، وحصدت آلاف الضحايا والجرحى والمعوقين والمخطوفين والمفقودين حتى يومنا هذا”.

ودعا التجمع “جميع القوى و الهيئات المدنية و الديموقراطية الوحدوية ، الى التصدي للنهج القديم المتجدد لليمين اللبناني ، من خلال تعزيز وتعميق حركة الوعي الوطني، في صفوف الشبيبة ، والتشديد على إن خلاصنا الاوحد، يكمن قي قيام دولة مدنية علمانية ديموقراطية ، دولة جميع المواطنين ، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمناطقية و السياسية”.