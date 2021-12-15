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"التجمع الطبي": إقفال المطار أقصر الطرق لتخفيف انتشار أوميكرون

15 - ديسمبر - 2021
الأطباء

الأطباء

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طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” رائف رضا، بـ”إقفال المطار فورا، تخوفا من الاسوأ بعد انتشار حالات أوميكرون بين الوافدين، منتقدا كلام وزير الصحة فراس الابيض عن وجود شكوك لبعض حالات أوميكرون ثم يثبتها في اليوم الثاني”.

وأكد في بيان ان “أوميكرون سريع الانتشار ومعد في ثوان حتى للملقحين بالجرعتين”، مشيرا الى “آراء منظمات صحية دولية تشكك بجدوى اللقاحات المأخوذة ضد أوميكرون”.

وقال: “الشيء المخيف هو تزايد حالات كورونا وزيادة الوفيات ونخشى ما نخشاه وجود حالات بينها غير مشخص بالفحص الجيني لـ أوميكرون، والراعب ان غرف العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة تشكل 80% من مرضى كورونا، دون أن ننسى أن هناك حالات لم تستطع دخول المستشفيات بسبب وضعها المادي وغلاء الاستشفاء والادوية وكذلك حالات كثيره غير مشخصة نتيجة للوضع الاقتصادي المذري”.

وأضاف: “أمام كل هذه الظروف، نرى أن اقفال المطار هو أقصر الطرق لتخفيف انتشار أوميكرون وانتزاع الشكوك، ورحمة بالناس حتى لا تبقى الصحة موضع تصريحات وشكوك معالي وزير الصحة في حكومة إنقاذ هي بحاجه اليه، ومن ليس له طاقة على تحمل المسؤولية، فالاستقالة او الاقالة هي المخرج الوحيد لتجنب الاسوأ لحكومة متهالكة لم يشهد لها البلاد مثيلاً”.

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