الأربعاء 21 شوال 1442 ﻫ - 2 يونيو 2021 |
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التجمع الطبي استنكر الاعتداء على الطبيب جبلي

منذ ساعتين
طبيب

طبيب

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استنكر رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني رائف رضا ما “تعرض له الطبيب محمد جبلي من ضرب وقدح وذم وتكسير محتوى عيادته على يد بعض الجناة الذين لا يقيمون وزنا للجنود البيض الذين يضحون من أجل الأمن الصحي في البلاد”، داعيا “القضاء المختص الى “كشف المعتدين وانزال أشد العقوبات بهم لوضع حد لهذا الفلتان الهمجي”.

وناشد مجلس النواب “إصدار قانون حصانة الطبيب الذي طال انتظاره وتحريره من الإدراج، قبل أن يخسر الوطن الأطباء سواء بالهجرة ام بالامتناع عن مداواه المرضى لفقدانهم الأمن الاجتماعي”.

وذكر بأن “الطبيب محمد جبلي مشهود له بالسمعة الحسنة والكفاية العلمية”.

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